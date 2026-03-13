13 Mart 2026
Badminton üzrə hazırlıq və yoxlama yarışı təşkil olunub - FOTO

Badminton
Xəbərlər
13 Mart 2026 15:32
Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə oğlanlar və qızlar arasında badminton üzrə hazırlıq və yoxlama yarışı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Badminton Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tədbirdə qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai birliklərin, xüsusi və yardımçı internat məktəblərinin, eləcə də autizm və Daun sindromu mərkəzləri və təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər.

Turnirdə ümumilikdə 50-yə yaxın idmançı mübarizə aparıb. Qalib gələn iştirakçılar medal, diplom və hədiyyələrlə təltif olunublar.

Tədbir iştirakçıların bacarıqlarının artırılmasına və inklüziv idmanın təşviqinə xidmət edib.

İdman.Biz
