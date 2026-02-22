Azərbaycan Premyer Liqasında maraqlı olay: Oyunçu “oynaya bilmirəm” deyib meydançanı tərk etdi - FOTO

Azərbaycan Premyer Liqasının 21-ci turu çərçivəsində keçirilən “Karvan-Yevlax” – “Araz-Naxçıvan” qarşılaşmasında maraqlı hadisə yaşanıb.
Belə ki, qarşılaşmanın 83-cü dəqiqəsində “Karvan-Yevlax”ın legioneri Samuel Durrant heç bir əvəzetmə və ya hakimin göstərişi olmadan özbaşına meydanı tərk edib soyunub-geyinmə otağına yollanıb.
Durrant meydançanın kənarında artıq oynaya bilmədiyini bildirib.
Daha əvvəl Durrant oyunda zədələnmişdi.
Bundan sonra Füzuli Məmmədovun komandası matçın qalan hissəsini 10 nəfərlə davam etdirməyə məcbur olub.