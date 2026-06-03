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“Şəfa”, “Real” və “Füzuli” texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 16:48
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“Şəfa”, “Real” və “Füzuli” texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb

AFFA U-16 Qızlar Liqasında və Azərbaycan Həvəskarlar Futbolu Federasiyasının (AHFF) təşkil etdiyi ölkə çempionatında baş tutan oyunlarda qeydə alınan qayda pozuntularına görə 3 kluba texniki məğlubiyyət verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

Qərara əsasən, AFFA U-16 Qızlar Liqasında mayın 28-də keçirilməsi nəzərdə tutulan “Şəfa” - “Turan Tovuz” oyunu meydan sahibləri tərəfindən həkim briqadası və mühafizə ilə təmin edilmədiyi üçün baş tutmayıb və “Şəfa”ya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

AHFF-nin təşkil etdiyi ölkə çempionatında mayın 30-da keçirilən “Real” - “Qaradağ Şıxlar” matçında “Real”ın heyətində iştirak hüququ olmayan oyunçu çıxış etdiyi üçün klub 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.

Eyni turnir çərçivəsində mayın 31-də baş tutan “Aran Beyləqan” - “Füzuli” görüşündə isə “Füzuli”nin heyətində iştirak hüququ olmayan futbolçu oynadığı üçün komandaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

İdman.Biz
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