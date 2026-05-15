15 May 2026
AZ

Aleksey İsayev: “Zədələr və şanssızlıq karyerama təsir etdi” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan futbolu
Müsahibə
15 May 2026 16:11
119
Aleksey İsayev: “Zədələr və şanssızlıq karyerama təsir etdi” - MÜSAHİBƏ

“Öncə onu qeyd edim ki, “Qarabağ”dakı karyeram istədiyim kimi alınmadı”.

Bunu “Sabah”ın futbolçusu Aleksey İsayev teleqraf.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

- Azərbaycan Kubokunun finalında “Zirə”ni 2:1 hesabı ilə məğlub edərək qalib oldunuz. 69-cu dəqiqədə siz meydandan çıxdıqdan sonra əvəzinizə meydana daxil olan Patrik Mbina hesabı bərabərləşdirdi. Matçla bağlı təəssüratlarınız necədir?

- Oyunun əvvəlində hesabda geri düşdük. Bundan sonra hesabı bərabərləşdirmək çətin oldu. Amma istəyimizə nail olduq. “Zirə” çox yaxşı komandadır. Onları da təbrik edirəm ki, finala qədər mübarizə apardılar. İndi bu qələbədən sonra istirahət edəcək və irəliyə baxacağıq.

- Karyeranızda iki “qızıl dubl” sevinci yaşamısınız. Bunlardan birinə 2023/2024 mövsümündə “Qarabağ”da, bu mövsüm isə “Sabah”da nail oldunuz…

- Bəli, üç çempionluğum və iki “qızıl dubl”um var. Buna görə tanrıya şükür edirəm.

- Maraqlıdır ki, məhz 2024/2025 mövsümündə Azərbaycan Kubokunun finalında “Qarabağ”ın heyətində “Sabah”a qarşı oynadınız və məğlub oldunuz. “Bayquşlar” ötən mövsüm ilk kubokunu qazandı. Cari mövsüm isə siz də qalib komandanın üzvüsünüz. Hər ikisini necə müqayisə edərdiniz?

- Öncə onu qeyd edim ki, “Qarabağ”dakı karyeram istədiyim kimi alınmadı. Əlbəttə ki, bu da mənim özümlə əlaqədardır. Amma mən öz doğma evimə - “Sabah”a qayıtdım. Təəssüf ki, mövsümün əvvəlində ağır zədə aldım. Bundan sonra nəhayət yaşıl meydanlara qayıtdım. Həqiqətən də çox xoşbəxtəm ki, burada həm Premyer Liqa çempionluğunu, həm də Azərbaycan Kubokunu qazandım.

- Səhv nə idi? Bir daha seçim olsaydı, “Qarabağ”a gedərdiniz?

- Ora gedişim səhv deyildi. Sadəcə, bu bir təcrübə idi. Həmişə “Qarabağ”a təşəkkür edirəm ki, məni sıralarına qatdı. Şans qazanmamağımın səbəbi məndə idi. Ola bilər ki, zədələrim də buna təsir etdi. Sabiq komanda yoldaşlarım bilir ki, mən “Qarabağ”da necə çıxış etdim, nələr etməyə çalışdım. Alınmadı. Amma yenə evimə döndüm.

- “Qarabağ”da uzun müddət oyun şansı qazanmasanız da, “Sabah”ın çempionluğunda rol oynayan əsas fiqurlardan birisiniz. Aleksey İsayev bunu necə bacardı?

- Birinci növbədə rəhbərliyimizə və komanda yoldaşlarıma təşəkkür edirəm. Çünki onlarsız meydanda heç kiməm. Kim olursam olum, onlarsız önəmim yox idi. Hər zaman qeyd edirəm ki, bizim gücümüz birlikdə olmağımızdadır. Mövsümün əvvəlində ayağımdan aldığım ağır zədəni, o hissləri yaşamağı heç kimə arzulamıram. Şükür, hər şey qaydasındadır. Hazırda komandamızda ailə mühiti var və uğurlar qazanmağa davam edirik.

- Hazırda özünüzü tam formada hesab edirsiniz?

- Hazırda özümü 70 faiz hazır hesab edirəm. Çünki tam formama qayıda bilməmişəm. Düşünürəm ki, yavaş-yavaş bunu da əldə edəcəyəm. Mövsümün bitməsinə iki oyun qalıb, bundan sonra dincələcəyik. Daha sonra isə yeni mövsüm üçün hədəflərimiz var.

- Qarşıdan millinin toplanışı yaxınlaşır. Dəvət gözləyirsinizmi?

- Əlbəttə. Hər bir futbolçu kimi, hər zaman milliyə dəvət gözləyirəm.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Qəbələ” oyunu start götürüb - CANLI
17:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Qəbələ” oyunu start götürüb - CANLI

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Cəlal Hüseynov: “Avropadan təkliflər var, karyeramı legioner kimi davam etdirəcəyəm” - MÜSAHİBƏ + FOTO
16:51
Azərbaycan futbolu

Cəlal Hüseynov: “Avropadan təkliflər var, karyeramı legioner kimi davam etdirəcəyəm” - MÜSAHİBƏ + FOTO

“Arda”nın futbolçusu yeni müqavilə barədə hələ qərar vermədiyini deyib
Ruan Renato “Zirə”dən ayrıla bilər
16:36
Azərbaycan futbolu

Ruan Renato “Zirə”dən ayrıla bilər

“Qartallar” təcrübəli futbolçunu heyətdə saxlamağa çalışır
“Neftçi”nin baş məşqçisi: “Çempionluq mövsüm ərzində çəkilən əziyyətin bəhrəsidir”
14:02
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin baş məşqçisi: “Çempionluq mövsüm ərzində çəkilən əziyyətin bəhrəsidir”

Siyasət Əsgərov komandanın UEFA Çempionlar Liqasındakı hədəfləri barədə fikirlərini də bölüşüb

“Qarabağ”ın transfer problemi həll olundu
13:47
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın transfer problemi həll olundu

Gecikmiş ödənişin bağlanmasından sonra klubun transfer qadağası ləğv edilib
AFFA UEFA məşqçi kurslarının əhatəsini genişləndirir
12:47
Azərbaycan futbolu

AFFA UEFA məşqçi kurslarının əhatəsini genişləndirir

UEFA kurslarının tədrisinə cəlb olunacaq yeni mütəxəssislərin müəyyənləşdirilməsi planlaşdırılır

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər