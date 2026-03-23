23 Mart 2026
AFFA nümayəndələri UEFA Grow Konfransında iştirak edib

AFFA nümayəndələri Avstriyanın paytaxtı Vyanada keçirilən üçüncü “UEFA Grow” Konfransında iştirak ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

Tədbir milli assosiasiyaların kommunikasiya və marketinq rəhbərlərini bir araya gətirərək futbol kommunikasiyalarını, marketinq və kommersiya strategiyasını formalaşdıran əsas tendensiyaların müzakirəsinə həsr olunub.

Konfransda AFFA-nın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Murad Axundov və Kommersiya meneceri Kamran Kərimbəyov iştirak ediblər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın keçmiş hücumçusu: “Ən tənbəl, ən dalaşqan və ən simic futbolçu” - MÜSAHİBƏ
15:30
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın keçmiş hücumçusu: “Ən tənbəl, ən dalaşqan və ən simic futbolçu” - MÜSAHİBƏ

Samir Musayev bildirib ki, komanda daxilindəki ən maraqlı xarakterlər üzə çıxdı
Almaniyada oynayan futbolçu zədələndiyi üçün Azərbaycan millisinə qoşula bilməyib
14:31
Futbol

Almaniyada oynayan futbolçu zədələndiyi üçün Azərbaycan millisinə qoşula bilməyib

Həkimlərin rəyinə əsasən, Zeyd Nəsirulla 2-3 həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq
Ceyhun Sultanov: “Sabah”ın qarşısını almaq çətin olacaq”
13:50
Futbol

Ceyhun Sultanov: “Sabah”ın qarşısını almaq çətin olacaq”

Hazırda aktivində 62 xal olan “Sabah” zirvədə qərarlaşıb
Futbol akademiyalarında dönüş mərhələsi - FOTO
12:21
Azərbaycan futbolu

Futbol akademiyalarında dönüş mərhələsi - FOTO

AFFA yeni model öncəsi geniş analiz aparıb
Azərbaycan millisi “FIFA Series - 2026” beynəlxalq turnirinin hazırlığına başlayıb - FOTO
09:41
Futbol

Azərbaycan millisi “FIFA Series - 2026” beynəlxalq turnirinin hazırlığına başlayıb - FOTO

Hər iki oyun Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək
Nəriman Axundzadə MLS debütündən paylaşım edib - FOTO
22 Mart 21:22
Futbol

Nəriman Axundzadə MLS debütündən paylaşım edib - FOTO

Azərbaycan millisinin hücumçusu “Toronto” ilə matçda meydana daxil olaraq ABŞ karyerasına başlayıb

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib