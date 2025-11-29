Belaruslu müdafiəçi: “Özümü Azərbaycanda yaxşı hiss edirdim”

Əvvəllər Azərbaycanın "Kəpəz" klubunda oynamış belaruslu müdafiəçi Yeqor Xvalko Azərbaycandakı futbol həyatı ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, futbolçu qeyd edib ki, Azərbaycanda keçirdiyi illər onda həm ölkə, həm də klub haqqında müsbət xatirələr buraxıb.
“Özümü Azərbaycanda yaxşı hiss edirdim. Bakı özünəməxsus atmosferi və ritmi olan Avropa şəhəridir. Orada insanlar çox mehribandırlar və bu mühitdə olmaq rahat idi”, - Betnews.by futbolçunun sözlərindən sitat gətirib.
Futbolçu əlavə edib ki, Azərbaycanda psixoloji gərginlik “Kəpəz”in yaşamaq uğrunda mübarizəsi səbəbindən daha böyükdür, lakin bu, ona sonradan kömək edəcək dəyərli təcrübə qazandırıb.
Futbol infrastrukturundan danışan Xvalko Azərbaycanın əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə etdiyini vurğulayıb:
“Azərbaycanda, o cümlədən oynadığım Gəncədə bir neçə yeni stadion tikilib. İki təbii meydançası olan əla imkanlarımız var idi. Bir çox klubun yaxşı bazası mövcuddur. Lakin bəzi stadionların, xüsusən də süni örtüklü meydançaların yenilənməyə ehtiyacı var. Hava şəraiti çempionatın tamamilə təbii meydançalarda keçirilməsinə imkan verir.”
Yeqor Xvalko üç mövsümü Azərbaycanda keçirib və qeyd edib ki, bu dövr ona oyunçu kimi yetkinləşməyə və futbolun müxtəlif şərtlərinə uyğunlaşmağa kömək edib.