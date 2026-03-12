“Oxatma üzrə belə nəticə bizdə 30 ildir olmayıb” - Fərid Xəlilovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

"Cari il Azərbaycan oxatması üçün dönüş nöqtəsi ola bilər".
Bu fikri Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının baş katibi Fərid Xəlilov səsləndirib. O, İdman.Biz-ə təşkilatın böyük planlarından bəhs edib, idmançıların Dakarda keçiriləcək Yeniyetmələrin Olimpiya Oyunlarında mümkün iştirakı, Avropa Oyunlarına seçim və Olimpiya perspektivləri barədə danışıb.
O qeyd edib ki, bir həftə ərzində Beynəlxalq Oxatma Federasiyası (World Archery) Azərbaycan oxatanlarının oktyabrda keçiriləcək Yeniyetmələrin Oyunlarına düşməsi ilə bağlı cavab verməlidir.
“Seçmə turniri Kanadada keçirilirdi, lakin viza problemlərinə görə komandamızı ora göndərmək mümkün olmadı. Həmçinin Dakara düşmək xaricdə keçirilən turnirlərdən biri vasitəsilə və ya Beynəlxalq Oxatma Federasiyası tərəfindən təsdiqlənmiş nəticələrlə öz startımızı təşkil etməklə mümkün idi. Nəticədə biz beynəlxalq hakimin dəvət olunduğu "Zəfər" yarışını keçirdik və iştirakçılar qəbul edilmiş normativi yerinə yetirdilər. İki kvota nəzərdən keçirilir - oğlanlar və qızlar arasında. Yaxın vaxtlarda cavab almalıyıq. Lakin bildiyimizə görə, daha üstün mövqedə Afrika ölkələridir, çünki Yeniyetmələrin Olimpiya Oyunlarına bu qitə ev sahibliyi edəcək. Digər ölkələr üçün isə lisenziyaların sayı xeyli azdır. Amma biz ümid edirik və cavabı gözləyirik”, - deyə F.Xəlilov vurğulayıb.
Federasiyanın baş katibi iki aydan sonra İstanbulda keçiriləcək 2027-ci il Avropa Oyunlarına seçim mərhələsinin başlanacağını da bildirib. İdmançılar mayın 18-24-də Antalyada keçiriləcək Avropa çempionatında kvotalar uğrunda mübarizə aparacaqlar.
“Seçim mexanizmi hələ tam müəyyənləşməyib, lakin yaxın vaxtlarda müvafiq reqlamenti əldə edəcəyik. Ümumilikdə mövsümün pik dövrü məhz may ayına təsadüf edəcək. Qitə çempionatından əlavə, Avropa Federasiyasının Konqresi də keçiriləcək, Bakı isə Beynəlxalq Oxatma Federasiyasının fəxri prezidenti Uğur Ərdənərin rəhbərlik etdiyi “SportAccord”un iclasına ev sahibliyi edəcək. Beləliklə, may ayı bir çox iş və layihələrlə zəngin olacaq”, - deyə F.Xəlilov bildirib.
O əlavə edib ki, yaxın vaxtlarda oxatanların məşqləri üçün eyni anda üç məkan fəaliyyət göstərəcək. Onlardan biri Azərbaycan Tibb Universitetində olacaq, həmçinin idmançıların ustalıqlarını təkmilləşdirə biləcəkləri xüsusi bazanın yaradılması planlaşdırılır.
"Gənclərin böyük axını yaranıb. Yeni başlayan oxatanlar Plovdivdə keçirilən Avropa çempionatında da özlərini yaxşı göstərdilər - Fatimə Hüseynli beşinci yeri tutdu. Son 30 ildə bizdə belə nəticə olmayıb. Komanda özünü göstərdi və işi davam etdirmək lazımdır", - deyə F.Xəlilov vurğulayıb.
Baş katib həmçinin federasiyanın təqvim üzərində işini davam etdirdiyini bildirib.
“Bizim çıxış etməyi planlaşdırdığımız yarışları əhatə edən təsdiqlənmiş tədbirlər planımız var. Hazırda bəzi Dünya kuboku mərhələlərində iştirakın məqsədəuyğunluğunu müzakirə edirik. Nəzərə alsaq ki, bir sıra mərhələlərə hələlik oxatanlarımız üçün rəqabət aparmağın çətin olduğu birinci dərəcəli ulduzlar toplaşır, təlim-məşq toplanışlarının keçirilməsi variantını nəzərdən keçiririk. Təqvimin optimallaşdırılması üzərində işləyirik”, – deyə F.Xəlilov yekunlaşdırıb.