“30 il ərzində bizdə olmayan nəticəyə nail oldum” - Fatimə Hüseynlinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Kamandan oxatma idmanı Azərbaycanda hələ geniş kütləvi populyarlığa malik olmasa da, məhz bu sahədə gənc və istedadlı Fatimə Hüseynli beynəlxalq arenada uğurla ölkəmizi təmsil edir.

İdman.Biz-ə verdiyi müsahibədə 18 yaşlı idmançı idmana gəlişi və böyük ambisiyalı planlarından danışıb.

- Fatimə, niyə daha populyar idman növləri, məsələn, gimnastika yerinə oxatmanı seçdiniz?

- Mən əvvəllər gimnast idim(gülür). On ildən artıq müddət gimnastika ilə məşğul olmuşam, amma ciddi zədələndim. Mənim üçün ya əməliyyat olunmaq və qayıtmaq şansı əldə etmək, ya da idmanı tərk etmək lazım idi. Mən ikinci variantı seçdim, üstəlik oxatmanı sınamaq imkanı təklif edildi.

- Və dərhal razılaşdınız?

- Bəli. Uşaqlıqda İsmayıllı rayonuna tətilə gedəndə tez-tez evdə öz hazırladığım ox və tirlərlə məşğul olurdum. Deyə bilərəm ki, bu işdə dərhal özümü tapdım. Anam həmişə mənə dəstək olub – həm gimnastikada, həm də oxatmada. Uğurlarımı birinci növbədə ona borcluyam, sonra isə məşqçilərə və federasiyaya.

- Hansı uğurlarınızı qürur mənbəyi hesab edirsiniz?

- Bu idman növünə dörd il əvvəl gəldim. Üç il ərzində beynəlxalq səviyyədə çıxış edərək Azərbaycanda 30 il ərzində olmayan nəticəyə nail oldum. 2024-cü ildə Bolqarıstanda U21 Avropa Kubokunda gümüş medal qazandım. Ondan əvvəl heç bir Azərbaycan oxatanı həm gənclər, həm də böyüklər arasında Avropa səviyyəsində medal qazana bilməmişdi. Bu, mənim üçün həqiqətən qürurvericidir! Bundan əlavə, gənclər arasında beş dəfə ölkə çempionu olmuşam və böyüklər arasında üç dəfə gümüş medal qazanmışam.

- Böyüklər çempionatında hər üç dəfə komandanın bir nömrəsi – Yaylagül Ramazanovaya məğlub oldunuz. İkinci yer statusunu qəbul etdiniz?

- Heç vaxt bunu qəbul etməyəcəyəm! Üstəlik, 2023-cü ildə Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq turnirdə ona qalib gələrək fərdi, mikst(qarışıq komanda yarışı) yarışlarında mütləq çempion oldum.

- Deyirlər ki, rəqabət olan yerdə dostluq mümkün deyil. Ramazanova ilə münasibətiniz necədir?

- Belə deməzdim. Yaylagül ilə münasibətimiz əladır. Rəqabət yalnız idmanda qalır, həyatda isə dostuq. Beynəlxalq turnirlərdə hər zaman eyni otaqda qalırıq və o, tez-tez mənə məsləhətlər verir.

- Uğurun sürətli olmasında dəstəyin rolunu qeyd etdiniz. Amma onu şəxsi keyfiyyətləriniz sayəsində də qazandınız. Hansı keyfiyyətlər?

- Düşünürəm, buna inam və çoxlu məşqlər səbəb olub. Bəzən isə uğurunda şans da mühüm rol oynayır. Son Avropa U21 çempionatında dörddəbir finalda Türkiyə oxatanına məğlub oldum və beşinci yerə çıxdım. Mən əmin idim ki, onu keçəcəm – çempion olacam, çünki digər rəqiblər zəif idi. O vaxt şans onun tərəfində idi.

- Məğlubiyyətləri necə adlayırsınız?

- Onlara yapışmıram. Dünənin uğursuzluğunu düşünən sabah qələbə qazana bilməz. İndi bütün fikrim apreldə Antalyada keçiriləcək böyüklər Avropa çempionatındadır. Məqsədim - orada İstanbulda keçiriləcək Avropa Oyunlarına lisenziya qazanmaqdır.

- Gənc idmançılar adətən yumşaq oyuncaqları sevir və yarışa aparırlar. Sizin belə oyuncağınız var?

- Əlbəttə! Bu mənim talismanım olan pingvindir, 2021-ci ildən ondan ayrılmıram. O, mənimlə bütün yarışlarda olur, harada keçirilməsindən asılı olmayaraq.

