Наша сборная в последний день завоевала 4 медали

Завершился юношеский чемпионат Европы по борьбе U20, проходивший в сербском Нови-Саде.

Как сообщает İdman.biz, в последний день соревнований в финале выступили 3 наших борца вольного стиля.

Джамал Аббасов (61 кг) в решающем бою встретился с Андреем Мидловцем (AİN). Соперник нашего спортсмена победил со счетом 6:1.

Садиг Мустафазаде (86 кг) в финале попробовал свои силы против Ибрагима Кадиева (AIN). Садиг также упустил шанс оказаться на высшей ступени пьедестала почета. Он проиграл со счетом 1:9 и завоевал серебро.

Анар Джафарли, выступавший в весовой категории 92 кг, также не смог победить в финале. В решающем поединке он проиграл Мустафагаджи Малахдибирову (AIN) со счетом 2:12.

Юсиф Дурсунов (125 кг) в бою за бронзу встретился с украинцем Иваном Мирошниченко. Наш борец победил со счетом 3:2 и завоевал бронзу.

Наша сборная по вольной борьбе завершила чемпионат Европы с 1 золотой, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями.

Отметим, что в первый день соревнований по вольной борьбе наши представители завоевали 1 золото и 1 серебро.

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