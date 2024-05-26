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Чемпионат Европы: Джабраил Гаджиев может завоевать золотую медаль

Борьба
Новости
26 Мая 2024 10:12
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Чемпионат Европы: Джабраил Гаджиев может завоевать золотую медаль

Сегодня в Баку завершится юношеский чемпионат Европы по борьбе U23.

İdman.biz сообщает, что в последний день соревнований борцы вольного стиля определят призеров еще в 5 весах.

В составе сборной Азербайджана на ковер выйдут 3 спортсмена. Один из них будет бороться в финале, а двое других - за бронзовые медали.

Вольная борьба

74 кг

В финале Джабраил Гаджиев встретится с Камилем Абдулвахабовым (AIN).

61 кг

Нуреддин Новрузов, проигравший в полуфинале, будет бороться за 3-е место. Его соперником станет Ягор Рудавский (AIN).

86 кг

Арсений Джиоев (86 кг) сразится за бронзу с финном Мико Элькалаем.

Отметим, что из наших борцов вольного стиля Кянан Гейбатов (70 кг) и Али Цокаев (79 кг) накануне завоевали серебряные медали.

İdman.biz

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