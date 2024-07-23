Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО

Сегодня в Париж отправляется первая партия олимпийской сборной Азербайджана.

Как передает İdman.biz, курс на столицу Летних Игр взяли представители тех дисциплин, которые вступают в борьбу с первых дней. Среди них сборная по дзюдо, представители бадминтона, плавания, гребли, стрельбы из лука.

Вместе с командой в Париж отправляются министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра ведомства Мариана Василева.

Проводить сборную в аэропорт приехали многие болельщики, родственники и родные. Они держали национальные флаги, а некоторые даже зажгли пиротехнику. Проводы получились достаточно теплыми и команда с хорошим настроением отправляется в Париж.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz