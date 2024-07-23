23 Июля 2024
RU

Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО

Париж-2024
Новости
23 Июля 2024 05:44
111
Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО

Сегодня в Париж отправляется первая партия олимпийской сборной Азербайджана.

Как передает İdman.biz, курс на столицу Летних Игр взяли представители тех дисциплин, которые вступают в борьбу с первых дней. Среди них сборная по дзюдо, представители бадминтона, плавания, гребли, стрельбы из лука.

Вместе с командой в Париж отправляются министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра ведомства Мариана Василева.

Проводить сборную в аэропорт приехали многие болельщики, родственники и родные. Они держали национальные флаги, а некоторые даже зажгли пиротехнику. Проводы получились достаточно теплыми и команда с хорошим настроением отправляется в Париж.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Дзюдоистка Лейла Алиева не примет участие в параде открытия Олимпиады
06:59
Париж-2024

Дзюдоистка Лейла Алиева не примет участие в параде открытия Олимпиады

На вечер этого дня назначен процесс взвешивания категорий первого соревновательного дня в дзюдо
Марьям Шейхализадехангях: "Мы хорошо подготовились к Олимпиаде"
06:14
Париж-2024

Марьям Шейхализадехангях: "Мы хорошо подготовились к Олимпиаде"

"Мы тренировались и утром и вечером, подготовка должна дать свои плоды"
Фарид Гаибов: "Отправляемся в Париж с верой в успешное выступление"
05:29
Париж-2024

Фарид Гаибов: "Отправляемся в Париж с верой в успешное выступление"

"Верим, что наши спортсмены смогут показать и одержат победу в том числе и над собой"
Бахрам Багирзаде: "Жду два золота от нашей сборной на Олимпиаде" - ВИДЕО - ФОТО
22 Июля 17:35
Париж-2024

Бахрам Багирзаде: "Жду два золота от нашей сборной на Олимпиаде" - ВИДЕО - ФОТО

Наш гость поделился мыслями о предстоящих летних Олимпийских играх Париж-2024
Здесь в Париже сыграют азербайджанские бадминтонисты - ФОТО
22 Июля 15:14
Париж-2024

Здесь в Париже сыграют азербайджанские бадминтонисты - ФОТО

Оргкомитет Олимпиады в Париже представил ход подготовки к соревнованиям по бадминтону
"Если я обыграю их в Париже, то стану олимпийским чемпионом"
22 Июля 14:49
Париж-2024

"Если я обыграю их в Париже, то стану олимпийским чемпионом"

"Каждая награда на Олимпийских играх ценна"

Самое читаемое

"Реал" отказался от предложения по Гюлеру
21 Июля 22:43
Мировой футбол

"Реал" отказался от предложения по Гюлеру

Гюлер, перешедший в мадридскую команду прошлым летом, в сезоне-2023/2024 забил 6 голов в 10 играх
Стали известны новые подробности о будущем Хвичи Кварацхелии
21 Июля 21:30
Мировой футбол

Стали известны новые подробности о будущем Хвичи Кварацхелии

Вингер "Наполи" до сих пор находится в сфере интересов ПСЖ
Встреча "Араз-Нахчывана" с "Согдианой" отменена
21 Июля 15:33
Азербайджанский футбол

Встреча "Араз-Нахчывана" с "Согдианой" отменена

Внесены изменения в расписание игр клуба, продолжающего сборы в Турции
Угроза шпионажа - журналистов не пустили на Олимпиаду
21 Июля 13:46
Париж-2024

Угроза шпионажа - журналистов не пустили на Олимпиаду

"Всего было отказано окола ста журналистам"