Фарид Гаибов: "Отправляемся в Париж с верой в успешное выступление"

«Мы отправляемся в Париж с верой в успешное выступление нашей команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов перед вылетом сборной Азербайджана на Летние Игры.

Как передает İdman.biz, сегодня в Париж отправляется первая большая группа спортсменов, куда вошли представители дзюдо, бадминтона, плавания, гребли, стрельбы из лука.

«На Олимпиаду вылетают атлеты, которые вступят в борьбу с первых дней Олимпиады. Например, лучница Яйлагюль Рамазанова, которая начнет свое выступление еще до церемонии открытия Игр. Верим, что наши спортсмены смогут показать и одержат победу в том числе и над собой», - подчеркнул министр.

Он также добавил, что команда Министерства молодежи и спорта уже находится в Олимпийской деревни и занимается последними приготовлениями перед приездом сборной.

«Подготовка идет в полном объеме, практически все готово. Останется лишь поддержка болельщиков», - заключил Ф.Гаибов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz