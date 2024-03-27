Азербайджан назвал состав на лицензионный турнир

Объявлен состав сборных Азербайджана по борьбе на европейский лицензионный турнир, который пройдет 5-7 апреля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, на домашнем соревновании выступят 14 наших спортсменов.

«Вольники» будут представлены в пяти весовых категориях из шести, так как Магомедхан Магомедов уже выиграл лицензию на Париж в весе 97 кг. На ковер на Национальной арене гимнастики выйдут Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Осман Нурмагомедов (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Команда по греко-римского стиля заявлена в 4-х весах. Нихат Мамедли (60 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг) будут бороться за лицензии, обладателями которых уже являются Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).

Наша женская сборная будет представлена в 5 весах. Мария Стадник (50 кг), Эльнура Мамедова (53 кг), Жаля Алиева (57 кг), Биргюль Солтанова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг) будут оспаривать вакансии в Париж.

Отметим, что на соревнованиях, которые пройдут 5-7 апреля, за 36 лицензий будет бороться 301 участник.

İdman.biz