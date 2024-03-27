27 Марта 2024
RU

Азербайджан назвал состав на лицензионный турнир

Борьба
Новости
27 Марта 2024 11:45
Азербайджан назвал состав на лицензионный турнир

Объявлен состав сборных Азербайджана по борьбе на европейский лицензионный турнир, который пройдет 5-7 апреля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, на домашнем соревновании выступят 14 наших спортсменов.

«Вольники» будут представлены в пяти весовых категориях из шести, так как Магомедхан Магомедов уже выиграл лицензию на Париж в весе 97 кг. На ковер на Национальной арене гимнастики выйдут Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Осман Нурмагомедов (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Команда по греко-римского стиля заявлена в 4-х весах. Нихат Мамедли (60 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг) будут бороться за лицензии, обладателями которых уже являются Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).
Наша женская сборная будет представлена в 5 весах. Мария Стадник (50 кг), Эльнура Мамедова (53 кг), Жаля Алиева (57 кг), Биргюль Солтанова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг) будут оспаривать вакансии в Париж.

Отметим, что на соревнованиях, которые пройдут 5-7 апреля, за 36 лицензий будет бороться 301 участник.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная России определилась с составом на лицензионный бакинский турнир
26 Марта 18:59
Борьба

Сборная России определилась с составом на лицензионный бакинский турнир

Тренерский штаб сборной России по греко-римской борьбе определился с составом на европейский лицензионный турнир, который пройдет 5-7 апреля в Баку
Состав команды наших борцов на лицензионном турнире - чемпиона мира не будет
22 Марта 11:40
Борьба

Состав команды наших борцов на лицензионном турнире - чемпиона мира не будет

Определен состав сборной Азербайджана по греко-римской борьбе на Европейском олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Баку 5-7 апреля
Александр Тараканов: "Мы должны забрать все лицензии" - ВИДЕО
21 Марта 16:18
Борьба

Александр Тараканов: "Мы должны забрать все лицензии" - ВИДЕО

"Четырех лицензий нам недостаточно"
Наш чемпион Европы обратился к болельщикам: "Поддержите нас, выиграем лицензию" - ВИДЕО
21 Марта 14:51
Борьба

Наш чемпион Европы обратился к болельщикам: "Поддержите нас, выиграем лицензию" - ВИДЕО

"Наша главная задача - выиграть лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024"
Рафик Гусейнов: "Некоторые из них могут говорить, не понимая" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
21 Марта 13:19
Борьба

Рафик Гусейнов: "Некоторые из них могут говорить, не понимая" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Нас ждет лицензионный турнир и это тяжелое испытание"
Мария Стадник: "Если бы я этого не чувствовала, то не занималась борьбой" - ВИДЕО
20 Марта 15:41
Борьба

Мария Стадник: "Если бы я этого не чувствовала, то не занималась борьбой" - ВИДЕО

"Конечно, я чувствую, что выиграю лицензию"

Самое читаемое

Азербайджан спасся в концовке - ВИДЕО - ФОТО
25 Марта 21:51
Футбол

Азербайджан спасся в концовке - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня сборная Азербайджана провела свою очередную игру
Итоговая встреча по Жуниньо: игрок "Карабаха" как замена Абубакара
26 Марта 11:39
Азербайджанский футбол

Итоговая встреча по Жуниньо: игрок "Карабаха" как замена Абубакара

"Бешикташ" не отстает от нападающего "Карабаха"
Гурбаном Гурбановым интересуется "Спартак"
25 Марта 17:31
Азербайджанский футбол

Гурбаном Гурбановым интересуется "Спартак"

"Были разговоры о "Лацио", чемпионате Турции"
Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото - ФОТО
24 Марта 22:12
Стрельба

Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото - ФОТО

Азербайджанские спортсмены добились очередных успехов на международном турнире, проходящем в немецком Дортмунде