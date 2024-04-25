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"Буду полностью готов к Летним Олимпийским играм"

Борьба
Новости
25 Апреля 2024 11:49
"Буду полностью готов к Летним Олимпийским играм"

"Чувствую себя хорошо".

Об этом İdman.biz сообщил трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по борьбе Гаджи Алиев.

Г.Алиев сообщил, что на данный момент его состояние здоровья хорошее:

"Лечение моего глаза уже закончилось, и опухоль на лице уже исчезла. У меня есть определенные травмы, которые продолжают оставаться. Но они залечатся со временем. Начал тренироваться. Буду полностью готов к Летним Олимпийским играм в Париже-2024».

Отметим, что когда Гаджи Алиев встретился со своим французским соперником Хамзатом Арсамерзоевым в 1/8 финала Европейского олимпийского квалификационного турнира, проходившего в Баку, ему рассекли бровь, а затем развилась глазная инфекция.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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