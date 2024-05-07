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Тогрул Аскеров: "Жду от них лицензий"

Борьба
Новости
7 Мая 2024 10:52
Тогрул Аскеров: "Жду от них лицензий"

«Главная цель - получить лицензии во всех весовых категориях».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по борьбе Тогрул Аскеров.

Олимпийский чемпион отметил, что они отправятся на Всемирный олимпийский лицензионный турнир, который пройдет в Стамбуле с уверенностью. По его словам, тяжелые тренировки его команды закончились:

«Мы решаем проблемы с весом. Наша главная цель - получить лицензии во всех весах. Здесь свои силы испытают сильные спортсмены каждой страны. Нас ждет трудное испытание. Я верю, что наши спортсмены обрадуют наш народ. Я жду лицензии от каждого в составе. Потому что все девушки старались днем и ночью. Если хочешь стать олимпийским чемпионом, путь, который предстоит пройти, очень трудный. Тот, кто действительно хочет медали, у кого есть решимость достичь цели, должен победить сильных. По сравнению с соревнованиями в Баку мы внесли изменения в весовые категории 53 кг, 57 кг и 62 кг. Я верю, что мы добьемся желаемого результата».

Отметим, Всемирный олимпийский лицензионный турнир пройдет 9-12 мая.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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