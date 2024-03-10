Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль

В третий день турнира "Яшар Догу и Вехби Эмре" в Анталье (Турция) стартовали соревнования по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие Муса Агаев, Зираддин Байрамов, Мурад Хагвердиев (все 65 кг), Джабраил Гаджиев, Мурад Евлоев (оба 74 кг) и Гаджимурад Магомедсаидов (97 кг).

Агаев завершил турнир с серебряной медалью.

В последний день соревнований свои поединки проведут Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Магомед-Башир Ханиев, Сабир Джафаров (оба 70 кг), Ашраф Аширов, Рамиз Гасанов (оба 79 кг), Шамиль Зубаиров и Абдулджалил Шабанов (оба 92 кг).

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