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Новый проект Федерации борьбы Азербайджана - ФОТО

Борьба
Новости
25 Декабря 2023 19:07
Новый проект Федерации борьбы Азербайджана - ФОТО

Федерация борьбы Азербайджана реализует различные проекты по укреплению и системному развитию борьбы в стране.

Как сообщает İdman.biz, один из таких проектов стартовал сегодня.

Состоялась встреча с персональными тренерами, воспитанники которых завоевали в этом году медали чемпионатов Европы и мира до 15 и до 17 лет. Федерация начинает тесное сотрудничество с этими тренерами.

В течение следующего года специалисты, которые будут получать гонорары от Федерации, будут активно участвовать в открытии местных борцовских секций. В этом направлении федерация окажет полную поддержку пропагандистской работе, а также будут приняты все необходимые меры для привлечения большего количества подростков к борьбе.

Отметим, что планируется реализация и других проектов по формированию более сильной и конкурентоспособной команды к Летним Олимпийским играм 2028 и 2032 годов.

İdman.biz

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