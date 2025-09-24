Экс-нападающий "МЮ": "Роналду - футбольный убийца"

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что слухи о его натянутых отношениях с Криштиану Роналду не соответствуют действительности, сообщает İdman.biz.

«Люди считают, что я недолюбливаю Роналду. На самом деле я его обожаю. Он настоящий гений, и то, что он делает, невероятно. Мне нравилось играть с ним, мы были очень близки. Возможно, после того как я сказал, что Месси лучше, многие решили, будто я не люблю Криштиану. Но это не так. Просто Месси, на мой взгляд, был чуть сильнее в плане игры и взаимодействия с партнерами.

Роналду — футбольный убийца, и люди думают, что раз я сказал, что Месси лучше Роналду, то он мне не нравится и я говорю о нем свысока», — приводит слова Руни ESPN.

İdman.biz