"Челси" намерен опередить "Барселону" в борьбе за аргентинского таланта

18-летний вингер «Ривер Плейт» Иан Субиабре может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Soy del Millo, лондонский клуб планирует опередить «Барселону», которая также проявляет интерес к молодому аргентинцу.

В «Ривер Плейт» не торопятся отпускать игрока, чей контракт действует до декабря 2026 года. Клуб намерен предложить Субиабре новое соглашение с отступными в размере 100 млн евро. С февраля 2024 года футболист провел 19 матчей за основную команду, отметившись голом и результативной передачей. Его нынешняя рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.

İdman.biz