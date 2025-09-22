Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле в матче "Барселоны" с "Хетафе"

В матче 5-го тура Ла Лиги "Барселона" на стадионе "Эстади Йохан Кройфф" обыграла "Хетафе" со счетом 3:0. Однако игру прервал инцидент, связанный с болельщиком, передает İdman.biz.

На 62-й минуте, когда Дани Ольмо забил третий гол в ворота гостей, на поле выбежал фанат с флагом Палестины. Сотрудники службы безопасности быстро задержали нарушителя.

После эпизода тренерский штаб "Хетафе" потребовал отмены забитого мяча, но арбитр Рикардо Бенгоэчеа засчитал гол, решив, что действия болельщика не повлияли на игру. В ходе споров с судьей красную карточку получил ассистент главного тренера гостей Патрисио Морено.

İdman.biz