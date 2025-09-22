Моуринью хочет пригласить Карима Бензема в "Бенфику"

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема попал в сферу интересов нового главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на зарубежные СМИ, контракт 37-летнего француза с клубом из Саудовской Аравии истекает летом следующего года, и Моуринью хотел бы видеть опытного нападающего в составе своей команды.

Переезд в Европу может потребовать от Бензема значительного снижения зарплаты, и пока неизвестно, готов ли он согласиться на такие условия. В то же время "Аль-Иттихад" готов рассмотреть предложение в размере 5–7 миллионов евро уже этой зимой, что способно ускорить переход.

К французскому форварду проявляют интерес также клубы из Франции и США. В нынешнем сезоне Бензема успел провести два матча и забить три гола.

İdman.biz