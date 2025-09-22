24 Сентября 2025
Гвардиола показал худшую статистику в своей тренерской карьере

22 Сентября 2025 01:57
Гвардиола показал худшую статистику в своей тренерской карьере

В матче 5-го тура Премьер-лиги против "Арсенала" команда Пепа Гвардиолы впервые за его карьеру продемонстрировала столь низкий показатель владения мячом — всего 32,8%.

Как передает İdman.biz, встреча на "Эмирейтс" завершилась вничью 1:1: гол Эрлинга Холанда в первом тайме почти принес "Сити" победу, однако в компенсированное время Габриэль Мартинелли восстановил равновесие.

По данным Opta, это худший результат владения мячом для команды Гвардиолы за все 601 матч в высших лигах, начиная с его работы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Наставник, известный своей философией "тики-така", признал, что изменения в тактике оказались вынужденными.

"Мы провели трудную неделю: матчи против "Юнайтед" и "Наполи" сильно отняли сил. Снимаю шляпу перед игроками за стойкость. "Арсенал" был лучше, но результат все же справедлив. Мы устали, были травмы, дорога в Лондон заняла часы. Это все сказалось", - отметил Гвардиола.

После пяти игр "Сити" занимает девятое место в Премьер-лиге. Впереди у команды насыщенный график: 25 сентября матч Кубка лиги против "Хаддерсфилда", а затем в чемпионате встреча с "Бернли".

İdman.biz

