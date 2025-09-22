В пятом туре АПЛ прервалась "сухая" серия Доннаруммы

Вратарь "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма прервал свою сухую серию в матче 5-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала". Итальянец пропустил первый гол за новый клуб на 90+3-й минуте встречи, завершившейся вничью 1:1, сообщает İdman.biz.

Экс-голкипер "ПСЖ" дебютировал за "горожан" в дерби против "Манчестер Юнайтед" (3:0), после чего сохранил ворота в неприкосновенности в матче Лиги чемпионов с "Наполи" (2:0). Таким образом, чемпион Европы не позволял соперникам отличиться более 270 минут подряд.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 47 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, в 17 из которых оставил свои ворота сухими.

