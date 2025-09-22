24 Сентября 2025
RU

Ла Лига: "Барселона" разгромила "Хетафе" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
22 Сентября 2025 00:57
190
Ла Лига: "Барселона" разгромила "Хетафе" - ВИДЕО

В воскресенье, 21 сентября, завершился пятый тур испанской Ла Лиги по футболу.

Как передает İdman.biz, в заключительный игровой день были запланированы четыре встречи.

В первом матче игрового дня "Райо Вальекано" и "Сельта", а также "Мальорка" и "Атлетико Мадрид" не выявили победителя.

«Барселона» одержала уверенную победу над «Хетафе» со счетом 3:0 в очередном туре Ла Лиги.

Счет в игре открыл Ферран Торрес на 15-й минуте после передачи Дани Ольмо. Через 19 минут нападающий оформил дубль, воспользовавшись ассистом Рафиньи. На 62-й минуте уже сам Ольмо довел преимущество каталонцев до трех мячей — голевой пас отдал Маркус Рэшфорд.

После этой победы "Барселона" набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от мадридского "Реала" на два балла. "Хетафе" с девятью очками идет восьмым.

Ла Лига

21 сентября
5-й тур

"Райо Вальекано" — "Сельта" 1:1
"Мальорка" — "Атлетико Мадрид" 1:1
"Эльче" — "Реал Овьедо" - 1:0
"Барселона" — "Хетафе" - 3:0

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей
23 Сентября 23:42
Мировой футбол

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей

Клубы представили компании, которые займутся новым стадионом
"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"
23 Сентября 23:12
Мировой футбол

"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"

После этой встречи "Эспаньол" занимает третью строчку таблицы, а "Валенсия" расположилась на девятом месте
"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги
23 Сентября 23:03
Мировой футбол

"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги

Встреча завершилась со счетом 1:1
"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии
23 Сентября 22:46
Мировой футбол

"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии

Встреча проходила на стадионе "Блюэнерджи Стэдиум" в Удине
Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"
23 Сентября 21:18
Мировой футбол

Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"

Представитель Серии А легко разобрался с командой Серии В
Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому
23 Сентября 20:34
Мировой футбол

Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому

Футболист получил серьёзную черепно-мозговую травму в игре с "Вингейт энд Финчли"

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати