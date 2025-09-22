Ла Лига: "Барселона" разгромила "Хетафе" - ВИДЕО

В воскресенье, 21 сентября, завершился пятый тур испанской Ла Лиги по футболу.

Как передает İdman.biz, в заключительный игровой день были запланированы четыре встречи.

В первом матче игрового дня "Райо Вальекано" и "Сельта", а также "Мальорка" и "Атлетико Мадрид" не выявили победителя.

«Барселона» одержала уверенную победу над «Хетафе» со счетом 3:0 в очередном туре Ла Лиги.

Счет в игре открыл Ферран Торрес на 15-й минуте после передачи Дани Ольмо. Через 19 минут нападающий оформил дубль, воспользовавшись ассистом Рафиньи. На 62-й минуте уже сам Ольмо довел преимущество каталонцев до трех мячей — голевой пас отдал Маркус Рэшфорд.

После этой победы "Барселона" набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от мадридского "Реала" на два балла. "Хетафе" с девятью очками идет восьмым.

Ла Лига

21 сентября

5-й тур

"Райо Вальекано" — "Сельта" 1:1

"Мальорка" — "Атлетико Мадрид" 1:1

"Эльче" — "Реал Овьедо" - 1:0

"Барселона" — "Хетафе" - 3:0

