24 Сентября 2025
RU

Стала известна причина отсутствия форварда "Барсы" Рэшфорда в матче с "Хетафе"

Мировой футбол
Новости
22 Сентября 2025 00:28
62
Стала известна причина отсутствия форварда "Барсы" Рэшфорда в матче с "Хетафе"

Маркус Рэшфорд не попал в заявку "Барселоны" на матч Ла Лиги против "Хетафе".

Как передает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo, англичанин опоздал на утреннее собрание команды, чем нарушил дисциплинарные правила, установленные главным тренером Ханси Фликом.

Нападающий, арендованный у "Манчестер Юнайтед", стал героем Лиги чемпионов в середине недели, оформив дубль в ворота "Ньюкасла". Однако этот успех быстро оказался в тени — Флик оставил игрока вне состава, дав понять, что в команде важна дисциплина, а не статус.

Это не первый случай наказания футболистов за опоздания: ранее строгие меры наставник применял к Жюлю Кунде, Иньяки Пенье и капитану Рафинье. Теперь Рэшфорду предстоит доказать свое место в команде заново, чтобы вернуть доверие тренера.

"Барселона" продолжает борьбу с "Реалом" за лидерство в Ла Лиге и рассчитывает улучшить свои позиции в ближайших матчах против "Реал Овьедо" и "Реал Сосьедада".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей
23 Сентября 23:42
Мировой футбол

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей

Клубы представили компании, которые займутся новым стадионом
"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"
23 Сентября 23:12
Мировой футбол

"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"

После этой встречи "Эспаньол" занимает третью строчку таблицы, а "Валенсия" расположилась на девятом месте
"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги
23 Сентября 23:03
Мировой футбол

"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги

Встреча завершилась со счетом 1:1
"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии
23 Сентября 22:46
Мировой футбол

"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии

Встреча проходила на стадионе "Блюэнерджи Стэдиум" в Удине
Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"
23 Сентября 21:18
Мировой футбол

Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"

Представитель Серии А легко разобрался с командой Серии В
Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому
23 Сентября 20:34
Мировой футбол

Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому

Футболист получил серьёзную черепно-мозговую травму в игре с "Вингейт энд Финчли"

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати