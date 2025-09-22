Стала известна причина отсутствия форварда "Барсы" Рэшфорда в матче с "Хетафе"

Маркус Рэшфорд не попал в заявку "Барселоны" на матч Ла Лиги против "Хетафе".

Как передает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo, англичанин опоздал на утреннее собрание команды, чем нарушил дисциплинарные правила, установленные главным тренером Ханси Фликом.

Нападающий, арендованный у "Манчестер Юнайтед", стал героем Лиги чемпионов в середине недели, оформив дубль в ворота "Ньюкасла". Однако этот успех быстро оказался в тени — Флик оставил игрока вне состава, дав понять, что в команде важна дисциплина, а не статус.

Это не первый случай наказания футболистов за опоздания: ранее строгие меры наставник применял к Жюлю Кунде, Иньяки Пенье и капитану Рафинье. Теперь Рэшфорду предстоит доказать свое место в команде заново, чтобы вернуть доверие тренера.

"Барселона" продолжает борьбу с "Реалом" за лидерство в Ла Лиге и рассчитывает улучшить свои позиции в ближайших матчах против "Реал Овьедо" и "Реал Сосьедада".

İdman.biz