24 Сентября 2025
АПЛ: "Арсенал" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Ман Сити" - ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Мировой футбол
Новости
21 Сентября 2025 21:34
159
АПЛ: "Арсенал" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Ман Сити" - ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

В Англии завершился пятый тур национального футбольного первенства.

Как передает İdman.biz, в заключительном матче игрового дня «Манчестер Сити» и «Арсенал» не выявили победителя.

На гол Холанда на девятой минуте «канониры» ответили результативной атакой Мартинелли в компенсированное время.

АПЛ
21 сентября
5-й тур

"Сандерленд" — "Астон Вилла" 1:1
"Борнмут" — "Ньюкасл" 0:0
"Арсенал" — "Манчестер Сити" - 1:1

19:49

Сегодня завершается пятый тур Английской премьер-лиги по футболу.

Как передает İdman.biz, в заключительный день запланированы три встречи.

В первых двух матчах между "Сандерлендом" и "Астон Виллой" (1:1), а также "Борнмутом" и "Ньюкаслом" (0:0) победители выявлены не были.

В центральной игре игрового дня встречаются "Арсенал" и "Манчестер Сити".

АПЛ
21 сентября
5-й тур

"Сандерленд" — "Астон Вилла" 1:1
"Борнмут" — "Ньюкасл" 0:0
"Арсенал" — "Манчестер Сити" - 0:1

İdman.biz

