АПЛ: "Арсенал" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Ман Сити" - ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

В Англии завершился пятый тур национального футбольного первенства.

Как передает İdman.biz, в заключительном матче игрового дня «Манчестер Сити» и «Арсенал» не выявили победителя.

На гол Холанда на девятой минуте «канониры» ответили результативной атакой Мартинелли в компенсированное время.

АПЛ

21 сентября

5-й тур

"Сандерленд" — "Астон Вилла" 1:1

"Борнмут" — "Ньюкасл" 0:0

"Арсенал" — "Манчестер Сити" - 1:1

19:49

İdman.biz