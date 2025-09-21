АПЛ: "Арсенал" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Ман Сити" - ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

В Англии завершился пятый тур национального футбольного первенства.
Как передает İdman.biz, в заключительном матче игрового дня «Манчестер Сити» и «Арсенал» не выявили победителя.
На гол Холанда на девятой минуте «канониры» ответили результативной атакой Мартинелли в компенсированное время.
АПЛ
21 сентября
5-й тур
"Сандерленд" — "Астон Вилла" 1:1
"Борнмут" — "Ньюкасл" 0:0
"Арсенал" — "Манчестер Сити" - 1:1
19:49
Сегодня завершается пятый тур Английской премьер-лиги по футболу.
Как передает İdman.biz, в заключительный день запланированы три встречи.
В первых двух матчах между "Сандерлендом" и "Астон Виллой" (1:1), а также "Борнмутом" и "Ньюкаслом" (0:0) победители выявлены не были.
В центральной игре игрового дня встречаются "Арсенал" и "Манчестер Сити".
İdman.biz