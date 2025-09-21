Дембеле рискует пропустить церемонию вручения "Золотого мяча"

LFP подтвердила перенос матча "Марсель" — "Пари Сен-Жермен" на понедельник, 22 сентября, после того как игра была отменена в выходные из-за проливного дождя.

Как передает İdman.biz, начало встречи назначено на 20:00, что совпадает по времени с церемонией вручения "Золотого мяча" в парижском театре Шатле.

Таким образом, один из фаворитов награды, Усман Дембеле, может не присутствовать на торжественном мероприятии. Французский нападающий провел лучший сезон в карьере, выиграв вместе с "ПСЖ" Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции, отметившись 35 голами и 16 голевыми передачами.

Главными конкурентами Дембеле за трофей считаются Ламин Ямал из "Барселоны" и Килиан Мбаппе, выступающий за "Реал". Если Дембеле и станет обладателем "Золотого мяча", вручение награды может пройти без его личного присутствия.

После "Классика" против "Марселя" парижский клуб проведет очередной матч чемпионата 27 сентября против "Осера".

İdman.biz