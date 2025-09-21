Ламина Ямаля на церемонии вручения "Золотого мяча" будут сопровождать 20 человек

18-летний нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль посетит церемонию вручения "Золотого мяча", которая состоится в понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo, футболист приедет в сопровождении 20 человек, большинство из которых составят его родственники.

Сообщается, что Ямаль и его семья будут одеты в наряды итальянского дома моды Dolce & Gabbana. В случае победы футболист планирует устроить частную вечеринку в Париже, подробности которой пока не раскрываются.

Напомним, что в этом году награда будет вручена в четвертый раз по итогам сезона, а не календарного года — учитываться будет период с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года.

İdman.biz