Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Football Insider, каталонцы видят в 25-летнем норвежце долгосрочную замену Роберту Левандовскому, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона-2025/26.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года, проведя 151 матч, в которых забил 130 голов и сделал 21 результативную передачу. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2034 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 180 миллионов евро.

Таким образом, «Барселона» готовится к перестройке атакующей линии и связывает будущее команды с одним из лучших форвардов современного футбола.

