24 Сентября 2025
RU

Объявлен состав сборной Азербайджана U-16 на III Игры СНГ

Мировой футбол
Новости
21 Сентября 2025 20:01
51
Объявлен состав сборной Азербайджана U-16 на III Игры СНГ

Федерация футбола Азербайджана (AФФА) опубликовала состав национальной сборной до 16 лет для участия в III Играх стран СНГ.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, команда соберется в Баку на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 22 по 24 сентября.

С 25 сентября по 5 октября азербайджанская сборная продолжит подготовку и выступит в международном турнире в рамках Игр СНГ в Габале. Участие в этих соревнованиях станет важным этапом для молодых футболистов на пути к профессиональной карьере.

1 Билал Гаджиев Карабах
2 Kамал Джамалзаде Нефтчи
3 Унур Гурбанлы Карабах
4 Роман Фарзали Карабах
5 Вагиф Набиев Карабах
6 Ниджат Ахмедзаде Maрджет(Испания)
7 Ахед Гаджизаде Карабах
8 Джафар Джафарзаде Сабах
9 Рауль Пашаев Зиря
10 Тунар Байрамов Карабах
11 Арда Азизли Карабах
12 Юсиф Оруджалиев Карабах
13 Нихат Гусейназде Сабах
14 Данил Раджабов Карабах
15 Русларн Гулиев Нефтчи
16 Шикар Шикар Нефтчи
17 Вагиф Мамедали Сабах
18 Мехти Гусейн Карабах
19 Гафар Бабаев Нефтчи
20 Фирдуоси Шайдаев Сабах
21 Руслан Абилов Сабах
22 Али Баширов Карабах
23 Хазар Гусейнзаде Сабах
Тэги:

Новости по теме

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей
23 Сентября 23:42
Мировой футбол

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей

Клубы представили компании, которые займутся новым стадионом
"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"
23 Сентября 23:12
Мировой футбол

"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"

После этой встречи "Эспаньол" занимает третью строчку таблицы, а "Валенсия" расположилась на девятом месте
"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги
23 Сентября 23:03
Мировой футбол

"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги

Встреча завершилась со счетом 1:1
"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии
23 Сентября 22:46
Мировой футбол

"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии

Встреча проходила на стадионе "Блюэнерджи Стэдиум" в Удине
Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"
23 Сентября 21:18
Мировой футбол

Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"

Представитель Серии А легко разобрался с командой Серии В
Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому
23 Сентября 20:34
Мировой футбол

Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому

Футболист получил серьёзную черепно-мозговую травму в игре с "Вингейт энд Финчли"

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати