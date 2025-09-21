Красные карточки и рекорды на "Олд Траффорд"

Субботний матч на «Олд Траффорд» между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» войдет в историю Премьер-лиги как один из самых необычных, сообщает İdman.biz.

Уже на 5-й минуте вратарь гостей Роберт Санчес получил прямую красную карточку за грубый фол на Брайане Мбеумо. Хозяева быстро реализовали численное преимущество: Бруну Фернандеш и Каземиро вывели «Юнайтед» вперед 2:0. Однако в компенсированное время первого тайма сам Каземиро получил второе предупреждение и покинул поле.

Игра продолжалась в формате 10 на 10, а «Челси» к тому же установил еще один рекорд — команда Энцо Марески сделала три замены уже к 21-й минуте, включая вынужденный уход Коула Пальмера из-за травмы. По данным Opta, этот матч стал первым в истории Премьер-лиги, где в первом тайме были забиты минимум два гола, показано две красные карточки и проведено не менее двух замен.

Во втором тайме Тревор Чалоба сократил отставание, но победу «Юнайтед» удержал — 2:1. Для «Челси» это поражение стало 13-м подряд без побед на «Олд Траффорд», что является их самым длинным безвыигрышным выездным отрезком против одной команды в Премьер-лиге.

Для подопечных Рубена Аморима эта победа может стать важным переломным моментом после неудачного старта сезона.

