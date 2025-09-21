Вратарь "Челси" установил антирекорд клуба

Роберт Санчес стал антигероем встречи "Манчестер Юнайтед" — "Челси" на "Олд Траффорд". Уже в начале матча голкипер "синих" получил прямую красную карточку, которая стала самой ранней для лондонцев в истории Премьер-лиги и третьей по скорости среди вратарей турнира, сообщает İdman.biz.

На 12-й минуте после паса Бенджамина Сеско к воротам прорвался Брайан Мбеумо. Санчес попытался прервать атаку, но сбил соперника, за что немедленно был удален. Главный тренер Энцо Мареска был вынужден срочно выпускать Филипа Йоргенсена, заменив Эстевао, а также перестроить оборону, пожертвовав Педро Нето.

Оставшийся в меньшинстве "Челси" не сумел справиться с натиском хозяев. Еще до перерыва Бруну Фернандеш и Каземиро вывели "Юнайтед" вперед 2:0. Во втором тайме Трево Чалоба сократил отставание, но итоговый счет остался 2:1 в пользу манкунианцев.

Теперь "синие" готовятся к матчу Кубка Английской лиги против "Линкольн Сити", который станет шансом восстановить уверенность перед встречей с "Брайтоном" в чемпионате.

İdman.biz