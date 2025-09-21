"Бенфика" одержала первую победу при Моуринью

В 6-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде разгромила АВС (Вила-даз-Авиш) со счетом 3:0.

Как сообщает İdman.biz, эта игра стала дебютной для Жозе Моуринью на посту главного тренера "орлов".

Счет в компенсированное время первого тайма открыл Георгий Судаков. На 59-й минуте Вангелис Павлидис реализовал пенальти, а спустя пять минут третий мяч забил Франьо Иванович.

После этой победы "Бенфика" набрала 13 очков и вышла на второе место в турнирной таблице Примейры. АВС с одним баллом замыкает таблицу.

В следующем матче лиссабонцы 23 сентября примут "Риу Аве" в перенесенной игре 1-го тура.

Напомним, что Моуринью пришел на смену Бруну Лажу, который был отправлен в отставку после поражения от агдамского "Карабаха" (2:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

İdman.biz