Ла Лига: "Валенсия" обыграла соперника "Карабаха"

Состоялись очередные матчи пятого тура испанской Ла Лиги по футболу.

Как передает İdman.biz, в отчетный игровой день прошло пять матчей.

Так, мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Осасуну" со счетом 2:0. В свою очередь, "Леванте" на выезде одержал разгромную победу над "Жироной" (4:0).

Между тем соперник агдамского "Карабаха" в групповом этапе Лиги чемпионов "Атлетик Бильбао" на выезде проиграл "Валенсии" со счетом 0:2. Встреча агдамцев с "Атлетик" состоится 22 октября в Бильбао.

Ла Лига

5-й тур

"Реал Мадрид" – "Эспаньол" 2:0

"Вильярреал" – "Осасуна" 2:1

"Жирона" – "Леванте" 0:4

"Алавес" – "Севилья" 1:2

"Валенсия" – "Атлетик Бильбао" 2:0

İdman.biz