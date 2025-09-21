"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче с двумя удалениями - ВИДЕО

24 Сентября 2025
21 Сентября 2025 00:59
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Челси" со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, сообщает İdman.biz.

На 5-й минуте вратарь лондонцев Роберт Санчес получил прямую красную карточку, и вскоре хозяева воспользовались численным преимуществом. Бруну Фернандеш открыл счет на 14-й минуте, а Каземиро на 37-й удвоил преимущество "красных дьяволов". Однако сам бразилец в компенсированное время первого тайма был удален за вторую желтую карточку.

Во втором тайме "Челси" смог отыграть один мяч усилиями Трево Чалобы, который отличился на 80-й минуте, но сравнять счет гости не сумели.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" поднялся на 9-е место в таблице с 7 очками. "Челси" с 8 очками занимает 6-ю строчку. В следующем туре "Юнайтед" встретится с "Брентфордом", а "Челси" примет "Брайтон"

Сегодня прошли матчи пятого тура Английской Премьер-лиги по футболу.

Как передает İdman.biz, в субботу были запланированы семь встреч отчетного тура.

В первом матче игрового дня "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Эвертон" со счетом 2:1. Кроме того, "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Брайтоном" (2:2), а "Кристал Пэлас" в гостях переиграл "Вест Хэм" со счетом 2:1.

АПЛ

20 сентября
5-й тур

"Ливерпуль" – "Эвертон" 2:1

"Бернли" – "Ноттингем Форест" 1:1
"Брайтон" – "Тоттенхэм" 2:2


"Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" 1:2
"Вулверхэмптон" – "Лидс" 1:3
"Манчестер Юнайтед" – "Челси" 2:0
"Фулхэм" – "Брентфорд" - 3:1

