"Реал Мадрид" пригласил на матч фаната, выжившего в землетрясении в Марокко

Перед матчем Ла Лиги между "Реалом" и "Эспаньолом" на "Сантьяго Бернабеу" состоялся трогательный момент.

Как передает İdman.biz, клуб пригласил Абдеррахима Ухиду, пережившего землетрясение в Марокко в 2023 году, провести почетный стартовый удар. Юноша вышел на поле в футболке Килиана Мбаппе под номером 10.

Ухида потерял пятерых членов своей семьи и дом во время трагедии в марокканском регионе Эль-Хауз. Его история стала известна всему миру после интервью телеканалу Al Arabiya, где он в форме "Реала" рассказал о своей утрате. История дошла до мадридского клуба, который нашел мальчика и оказал ему поддержку.

Почетные стартовые удары традиционно выполняют болельщики, пережившие тяжелые обстоятельства. Для "Реала" этот жест стал еще одним примером солидарности — ранее клуб не раз помогал в кризисные времена, включая пожертвования и гуманитарные инициативы.

İdman.biz