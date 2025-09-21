Мареска объяснил причины поражения "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"

Энцо Мареска прокомментировал поражение "Челси" в матче 5-го тура Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (1:2). Итальянец подчеркнул, что ранняя красная карточка серьезно изменила ход встречи и повлияла на стратегию команды, сообщает İdman.biz.

"Красная карточка, полученная через три-четыре минуты после начала матча, все усложняет не только для "Челси" — это стало бы тяжелой проблемой для любой команды. Конечно, мы могли начать эту встречу лучше, но удаление дало нам шанс вернуться в игру. У нас было два-три момента в штрафной во втором тайме, но после удаления вся игра изменилась, все планирование и все остальное исчезло", — отметил Мареска.

Тренер объяснил замены Педру Нету и Эстевао Виллиана:

"Они всегда атакуют впятером, а мы обороняемся вчетвером. В равных составах это возможно, но в меньшинстве нужно защищаться по всей линии, поэтому мы решили сыграть с пятью защитниками".

Мареска также рассказал о состоянии Коула Пальмера:

"Он проходил обследование перед матчем и не был готов на сто процентов. Коул сделал фантастическое усилие, чтобы сыграть, но через 20 минут почувствовал дискомфорт, и мы решили его заменить".

Для "Челси" поражение на "Олд Траффорд" стало первым в сезоне Премьер-лиги и прервало серию без проигрышей в чемпионате.

Напомним, "Челси" является соперником агдамского "Карабаха" в групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча клубов состоится 5 ноября в Баку.

İdman.biz