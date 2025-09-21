Суперлига Турции: "Генджлербирлиги" одержал первую победу в сезоне - ВИДЕО

Состоялись очередные матчи шестого тура Суперлиги Турции по футболу.

Как передает İdman.biz, в отчетный игровой день прошли три встречи чемпионата.

Шесть клубов отметились слабой результативностью, забив лишь пять мячей. В единственном результативном матче "Генджлербирлиги" на своем поле обыграл "Эюпспор" со счетом 1:0. Отметим, что для "Генджлербирлиги" это первая победа в сезоне Суперлиги.

Суперлига Турции

6-й тур

"Генджлербирлиги" – "Эюпспор" 1:0

"Трабзонспор" – "Газиантеп" 1:1

"Антальяспор" – "Кайсериспор" 1:1

İdman.biz