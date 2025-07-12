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Стало известно, кто может заменить "Кристал Пэлас" в Лиге Европы

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2025 12:51
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Стало известно, кто может заменить "Кристал Пэлас" в Лиге Европы

«Ноттингем Форест» заменит «Кристал Пэлас» в Лиге Европы.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает BBC Sport.

Лондонская команда не сможет участвовать в турнире, так как в него вернулся французский «Лион», который принадлежит тому же владельцу, американскому бизнесмену Джону Текстору.

По данным источника, «Ноттингем» сыграет вместо «Кристал Пэлас» во втором по значимости еврокубковом клубном турнире, однако УЕФА сообщил, что это решение может быть обжаловано.

«Ноттингем» в минувшем сезоне АПЛ занял седьмое место в таблице, которое позволяет сыграть в Лиге конференций. «Кристал Пэлас», который выиграл Кубок Англии - 2024/2025, опустится из Лиги Европы в Лигу конференций.

İdman.biz

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