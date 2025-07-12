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"Фиорентина" объявила о назначении Пиоли на пост главного тренера

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2025 14:22
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"Фиорентина" объявила о назначении Пиоли на пост главного тренера

Итальянец Стефано Пиоли официально назначен на пост главного тренера итальянской «Фиорентины».

Как передает İdman.biz, об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Ранее Пиоли в качестве футболиста выступал за «Фиорентину» с 1989 по 1995 год и тренировал команду с 2017 по 2019 год.

В тренерский штаб Пиоли в «Фиорентине» вошли ассистент Андреа Тароцци; технические помощники Джанмарко Пиоли, Джесси Андреа Фьоранелли, Риккардо Таддеи и Александр Низелик; тренеры по физподготовке Маттео Ости, Роберто Перессутти и Алессио Бутини; аналитики Мартино Виньяли и Андреа Торди; а также тренеры вратарей Джорджио Бьянки и Алессандро Далл’Омо.

«Я очень рад, что Стефано Пиоли - новый тренер «Фиорентины». С первой же минуты общения с ним я понял, что это тренер с высокими человеческими ценностями, готовый сделать всё возможное для этого клуба и этого города, который он хорошо знает и с которым тесно связан. Вместе с моей семьёй и всей «Фиорентиной» я хочу поприветствовать Стефано и пожелать ему всяческих успехов в нашем клубе», - сказал президент клуба Рокко Комиссо.

Пиоли встретится с болельщиками и основным составом команды в понедельник, 14 июля, а в среду, 16 июля, встретится с прессой.

İdman.biz

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