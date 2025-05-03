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Фанаты "Ливерпуля" вызвали землетрясение

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 19:59
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Фанаты "Ливерпуля" вызвали землетрясение

Недавняя победа «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» (5:1), принесшая «красным» 20-й титул чемпиона Англии, также сопровождалась уникальным научным явлением: фанаты клуба вызвали сейсмические толчки, зафиксированные учёными Университета Ливерпуля, сообщает İdman.biz.

Согласно данным, наибольший толчок, достигший 1,74 балла по шкале Рихтера, произошёл после гола Алексиса Мак Аллистера на 24-й минуте, который вывел «Ливерпуль» вперёд. Другие значимые сейсмические события включали гол Мохамеда Салаха (1,60 балла), автогол Дестини Удоджи (1,35), гол Коди Гакпо (1,03) и первоначально отменённый гол Луиса Диаса (0,64).

Исследование проводилось с использованием высокочувствительного сейсмического оборудования, обычно применяемого в зонах повышенной сейсмической активности. Учёные отметили, что хотя толчки были слишком слабыми, чтобы быть ощутимыми для зрителей, они оставили чёткий след в сейсмологических данных, демонстрируя, как коллективные эмоции могут оказывать влияние на окружающую среду.

Профессор Бен Эдвардс из Университета Ливерпуля подчеркнул, что это исследование иллюстрирует, как наука может фиксировать энергию человеческих эмоций, превращая моменты радости в измеримые физические явления.

Таким образом, победа «Ливерпуля» стала не только спортивным достижением, но и уникальным примером взаимодействия спорта и науки, где страсть болельщиков буквально потрясла землю.

İdman.biz

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