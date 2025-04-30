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Обладатель "Золотого мяча" впервые за долгое время вышел на тренировку

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2025 22:31
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Обладатель "Золотого мяча" впервые за долгое время вышел на тренировку

Полузащитник «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча» Родри впервые за долгое время появился на тренировке команды после серьёзной травмы — разрыва передней крестообразной связки, полученной в сентябрьском матче против «Арсенала».

Как сообщает İdman.biz, испанец продолжает восстановление и уже участвует в тренировочном процессе, хотя его возвращение в матчи Премьер-лиги до конца сезона маловероятно. Главная цель клуба — подготовить Родри к участию в предстоящем Клубном чемпионате мира.

Отсутствие ключевого хавбека ощутимо сказалось на игре «Сити»: команда опустилась на четвёртое место в чемпионате, а титул досрочно завоевал «Ливерпуль». Возвращение Родри, проведшего за «горожан» 260 матчей и выигравшего с клубом все главные трофеи, может стать важным шагом к восстановлению формы команды Гвардиолы.

İdman.biz

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