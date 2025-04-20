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"Барселона" подает жалобу на Ла Лигу и Королевскую футбольную федерацию

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 09:07
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"Барселона" подает жалобу на Ла Лигу и Королевскую футбольную федерацию

«Барселона» официально объявила о намерении подать жалобу на расписание матчей, утверждённое Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). Каталонский клуб выразил несогласие с установленными критериями назначения дат и времени начала игр, сообщает İdman.biz.

На сайте клуба говорится, что действующее расписание негативно сказывается на команде, особенно в ключевой части сезона, когда она участвует сразу в нескольких турнирах. Сине-гранатовые подчёркивают, что неоднократно поднимали эту проблему и теперь намерены официально добиваться изменений.

Главный тренер Ханс-Дитер Флик ранее также критиковал календарь, заявив, что плотный график мешает нормальной подготовке игроков. Руководство клуба полностью поддержало наставника, отметив, что нынешняя ситуация может нанести вред главным участникам футбольного процесса — футболистам.

İdman.biz

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