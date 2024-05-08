"Нападение" "Тартановой армии" на Германию

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 37 дней.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024. На этой неделе мы представляем команды группы А. Как и хозяева турнира Германия и Швейцария, другая команда этой группы, Шотландия, также является претендентом на выход в 1/8 финала.

Не пустили в Германию Эрлинга Холанда

Ожидалось, что сборная Шотландии будет бороться за второе место в отборочном этапе. Главными соперниками британцев в группе, где Испании уже прочили первое место, считались Норвегия и Грузия. «Тартановая армия» великолепно стартовала в начале соревнования. Шотландцы, одержавшие 5 побед подряд, даже обошли Испанию. Несмотря на потерю очков в последних трёх турах, команда Стива Кларка заняла 2-е место. Норвегия под руководством Эрлинга Холанда не попала в заключительный этап в Германии.

В своем первом сне

Это не первый чемпионат Европы для Шотландии. В прошлом веке британцы дважды участвовали в финальных частях чемпионатов. Они также приняли участие в ЕВРО-2020. «Тартановая армия», три года назад впервые в XXI веке испытавшая азарт финальной стадии, теперь "нападет" на Германию. В своих первых трех попытках в финальных стадиях чемпионатов Европы Шотландия из группы не выходила. Болельщики команды надеются, что их сборная все-таки преодолеет групповой барьер.

Вперед со звездами Премьер-лиги

Большинство членов сборной Шотландии играют в английской Премьер-лиге. Лидеры команды Эндрю Робертсон и Скотт Мактоминей носят форму таких грандов, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Вероятность того, что их команда выйдет из группы на ЕВРО-2024, достаточно высока. У «Армии» есть шансы в борьбе со Швейцарией и Венгрией в группе, где фаворитом считается Германия. Команда Кларка может также попасть в число лучших третьих сборных, которые выйдут в 1/8 финала. Конечно, шотландцам будет легче, если они начнут так же хорошо, как ранее в квалификации. Но то, что в первом же туре они встретятся с хозяйкой турнира, может помешать этому желанию британцев.

Групповые игры Шотландии

14 июня. Германия – Шотландия

19 июня. Шотландия – Швейцария

23 июня. Шотландия – Венгрия

Отметим, что встречи группы А пройдут в Мюнхене, Кёльне, Штутгарте и Франкфурте.

Вугар Хейруллаев

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