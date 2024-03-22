Андрей Лунев объявил чемпиона

"Пока я сосредоточен на текущем этапе. То есть сейчас я в сборной, потом вернусь в клуб".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вратарь "Карабаха" Андрей Лунев.

32-летний вратарь, который сейчас находится в стане сборной России, ответил на вопрос о переходе в один из клубов своей страны:

"После возвращения в свой клуб нам предстоит решить поставленные перед нами задачи. Там и посмотрим, как оно будет".

Лунев заявил, что не смотрит российскую премьер-лигу: "Конкретно российский футбол не смотрю. Ничего конкретного сказать не могу. Но "Зенит" - чемпион. Это точно".

Отметим, что Лунев перешел в "Карабах" летом 2023 года.

İdman.biz