ЕВРО-2024: Последние 3 путевки

Определились команды, которые встретятся в финалах плей-офф ЕВРО-2024.
Как сообщает İdman.biz, последние 6 команд, вышедших в плей-офф Лиги наций, определят 3-х счастливчиков.
В финалах пройдут матчи Уэльс - Польша, Украина - Исландия, Грузия - Греция. В случае победы сборная Грузии впервые в своей истории выйдет в финальную стадию чемпионата Европы.
Финальные матчи на путях A, B и C пройдут 26 марта.
Плей-офф ЕВРО-2024
Финалы
26 марта
Путь А
23:45. Уэльс - Польша
Путь Б
23:45. Украина - Исландия
Путь C
21:00. Грузия - Греция
Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
İdman.biz