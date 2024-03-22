ЕВРО-2024: Последние 3 путевки

Определились команды, которые встретятся в финалах плей-офф ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, последние 6 команд, вышедших в плей-офф Лиги наций, определят 3-х счастливчиков.

В финалах пройдут матчи Уэльс - Польша, Украина - Исландия, Грузия - Греция. В случае победы сборная Грузии впервые в своей истории выйдет в финальную стадию чемпионата Европы.

Финальные матчи на путях A, B и C пройдут 26 марта.

Плей-офф ЕВРО-2024

Финалы

26 марта

Путь А

23:45. Уэльс - Польша

Путь Б

23:45. Украина - Исландия

Путь C

21:00. Грузия - Греция

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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