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Дибала вошёл в топ-5 лучших аргентинских бомбардиров в Серии А

Мировой футбол
Новости
11 Февраля 2024 18:51
Дибала вошёл в топ-5 лучших аргентинских бомбардиров в Серии А

Аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала вошёл в пятёрку лучших аргентинских бомбардиров в Серии А, сообщает Opta Sport.

Италия - Серия А . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота.

Рома (Рим) - Интер М (Милан) - 2:4

Голы: 0:1 Ачерби – 17' 1:1 Манчини – 28' 2:1 Эль-Шаарави – 44' 2:2 Тюрам – 49' 2:3 Анхелиньо – 56' (в свои ворота) 2:4 Бастони – 90+3'

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, Дибала со 118-ю мячами опередил Абеля Бальбо, в прошлом также выступавшего за «Рому». Лидирует в этом топе Габриэль Батистута («Фиорентина», «Рома» и «Интер») со 184 голами, затем идёт Эрнан Креспо («Парма», «Лацио», «Интер», «Милан» и «Дженоа»), у которого 153 гола.

Отметим, что у Гонсало Игуаина («Наполи», «Ювентус» и «Милан»), замыкающего тройку, 125 голов, а у Мауро Икарди («Сампдория» и «Интер») – 121. Дибала является единственным действующим представителем Серии А из этого списка.

В нынешнем сезоне аргентинский нападающий «Ромы» провёл 22 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах.

Напомним, Дибала до перехода в римский клуб выступал в Италии за «Ювентус» и «Палермо».

İdman.biz

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