ФИФА и "Реал" достигли соглашения о проведении финала ЧМ-2030 в Мадриде - Marca

Финал чемпионата мира по футболу 2030 года пройдёт на обновлённом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает главный редактор популярного испанского издания Marca Хосе Феликс Диас.

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино встретились на клубном чемпионате мира в США и достигли соглашения о проведении главного матча соревнований на стадионе «сливочных».

Напомним, финальная часть чемпионата мира - 2030 должна пройти летом в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира. ЧМ-2030 пройдёт спустя ровно сто лет после первого в истории чемпионата мира.

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