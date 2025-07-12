15 Июля 2025
RU

Луи ван Гал объявил, что поборол рак - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2025 09:14
35
Луи ван Гал объявил, что поборол рак - ВИДЕО

Известный нидерландский футбольный специалист Луи ван Гал высказался о своём состоянии после борьбы со злокачественной опухолью. Несколько лет назад стало известно, что ван Гал страдает агрессивным раком простаты.

«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне провели несколько операций. Сначала всё было плохо. Но в итоге всё обошлось, и теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и всё идёт хорошо. Мне становится всё лучше», - приводит слова ван Гала İdman.biz со ссылкой на ESPN.

Напомним, 73-летний ван Гал в своей тренерской карьере возглавлял «Манчестер Юнайтед», «Аякс», «АЗ Алкмар», «Барселону», «Баварию» и сборную Нидерландов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Винисиус и "Реал" застряли в переговорах по новому контракту
03:04
Мировой футбол

Винисиус и "Реал" застряли в переговорах по новому контракту

Бразильский нападающий требует €30 млн в год и бонус за подписание
В "Барселоне" усиливается конфликт: тер Штеген тренируется отдельно от команды
02:46
Мировой футбол

В "Барселоне" усиливается конфликт: тер Штеген тренируется отдельно от команды

Немецкий голкипер недоволен ситуацией после прихода Жоана Гарсии и решением Флика
Сын Роналду: "Ямаль хорош, но он еще ничего не выиграл"
01:18
Мировой футбол

Сын Роналду: "Ямаль хорош, но он еще ничего не выиграл"

Криштиану-младший напомнил, что Ламин Ямаль еще не достиг уровня его отца
Обновлен рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
00:30
Мировой футбол

Обновлен рейтинг претендентов на "Золотой мяч"

После триумфа "Челси" на клубном чемпионате мира в список вошли новые имена

"Аль-Наср" объявил имя нового главного тренера
00:05
Мировой футбол

"Аль-Наср" объявил имя нового главного тренера

Португальский специалист будет работать с Криштиану Роналду и бороться за Суперкубок Саудовской Аравии
"Реал Мадрид" объявил о подписании защитника "Бенфики"
14 Июля 23:20
Мировой футбол

"Реал Мадрид" объявил о подписании защитника "Бенфики"

Новичок мадридского клуба будет представлен во вторник на базе галактикос

Самое читаемое

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году
12 Июля 09:00
Мировой футбол

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

"Я сказал то, что действительно чувствовал"
Щенсны высказался о поведении Ямаля
12 Июля 12:25
Мировой футбол

Щенсны высказался о поведении Ямаля

"Парню всего 17 лет - он имеет право, и, возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки"
ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира
12 Июля 21:19
Мировой футбол

ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира

Организаторы рассчитывают повысить посещаемость решающего матча турнира
Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол
12 Июля 13:08
Мировой футбол

Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол

"Настоящая магия будет заключаться в игроках, которых мы вырастим здесь"