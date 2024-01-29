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"Карабах" по этому показателю - четвертый в мире

Мировой футбол
Новости
29 Января 2024 17:03
"Карабах" по этому показателю - четвертый в мире

«Карабах» занимает 4-е место в мире по продолжающимся победным сериям в высших лигах национальных чемпионатов.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова одержала девятую подряд победу в Премьер-лиге Азербайджана.

Агдамский клуб в ХХ туре выиграл у «Кяпаза» со счетом 2:1. После того, как клуб проиграл «Араз-Нахчывану» 1:2 в 11-м туре, он обыграл «Кяпаз» 7:1, «Сабаил» - 3:1, «Сабах» - 2:1, «Габалу» - 3:0, «Сумгаит» - 6:1, «Нефтчи» - 2:0, «Зиру» - 1:0, «Араз-Нахчыван» - 3:1 и снова «Кяпаз» - 2:1.

На данный момент это четвертая по продолжительности серия в высших лигах мира. ТНС выиграл 16 раз подряд в Уэльсе, «Викингур» - 13 раз в Исландии, «Аль-Хилал» - 12 раз - в Саудовской Аравии.

Отметим, что "Карабах" будет гостем "Сабаила" в матче XXI тура 3 февраля.

İdman.biz

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